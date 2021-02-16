МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Известно, что в социальных сетях появилась информация о том, что россиянам назначена новая денежная выплата. Средства якобы можно получить в качестве налогового вычета по расходам на обязательное страхование на основании данных ПФР. То, что такая выплата действительно существует, но на самом деле ее получат не все граждане России, но только ограниченная их категория, сообщил EVO-RUS.COM со ссылкой на ПФР. В Госдуме объяснили, почему Пенсионный фонд неэффективен для россиян

В ПФР уточнили, что выплата существует, но вернуть 13% от государства могут только участники программы государственного софинансирования пенсий, которые ежегодно переводили дополнительные страховые взносы в размере от двух до 12 тысяч рублей на ее накопительную часть. За десять лет вклада выплата составит 15 600 рублей.

Чтобы получить выплату, нужно предоставить декларацию, заявление и документы, подтверждающие расходы по уплате дополнительных страховых взносов.