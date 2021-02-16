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2021-02-16T10:33:00+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210216/833049538.html
В ПФР назвали условия получения выплаты в 15,6 тысяч рублей
Пенсии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Известно, что в социальных сетях появилась информация о том, что россиянам назначена новая денежная выплата. Средства якобы можно получить в качестве налогового вычета по расходам... ПРАЙМ, 16.02.2021
пенсии, пфр, выплата, пенсии, новости, экономика, финансы, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Известно, что в социальных сетях появилась информация о том, что россиянам назначена новая денежная выплата. Средства якобы можно получить в качестве налогового вычета по расходам на обязательное страхование на основании данных ПФР. То, что такая выплата действительно существует, но на самом деле ее получат не все граждане России, но только ограниченная их категория, сообщил EVO-RUS.COM со ссылкой на ПФР.
В ПФР уточнили, что выплата существует, но вернуть 13% от государства могут только участники программы государственного софинансирования пенсий, которые ежегодно переводили дополнительные страховые взносы в размере от двух до 12 тысяч рублей на ее накопительную часть. За десять лет вклада выплата составит 15 600 рублей.
Чтобы получить выплату, нужно предоставить декларацию, заявление и документы, подтверждающие расходы по уплате дополнительных страховых взносов.