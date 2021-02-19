МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Проект новой накопительной системы пенсий могли засекретить, чтобы заранее не настраивать граждан против новых реформ. Об этом заявил аналитик компании "Финам" Алексей Коренев, сообщает "Независимая газета". Новый проект о пенсиях в России пометили грифом "Секретно"

Напомним, ранее стало известно, что проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в России готовится под грифом "секретно". Об этом сообщалось в плане законопроектной деятельности на 2021 год, который опубликован на сайте Минфина.

Министерство намерено внести проект на рассмотрение в конце года.

"Секретность может быть связана с общей непопулярностью любых пенсионных реформ. Обсуждать публично новые реформы — это скорее всего заранее настраивать людей против таковых", — пояснил Алексей Коренев.