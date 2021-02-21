МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В России могут вернуть прежний пенсионный возраст жителям Севера и Дальнего Востока. Об этом президент России Владимир Путин может заявить в ходе послания Федеральному Собранию. Таким прогнозом поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, сообщает URA.RU. Пенсионный фонд ожидают масштабные преобразования

Ранее Telegram-канал "Незыгарь" опубликовал анонс изменений в пенсионной системе. По его данным, правительство и министерство труда проработали варианты возвращения прежнего пенсионного возраста северянам и жителям дальневосточных территорий, а также возвращение индексации работающим пенсионерам.

"В части снижения пенсионного возраста для отдельных категорий — это не исключено. Думаю, что определенные уступки мы увидим, некоторые шаги назад. Я не исключаю, что это высказывание будет как раз в ходе послания президента. Подобного рода утечки — они симптоматические", — поделился депутат.

Олег Шеин уточняет, что такие поправки уже рассматривали. "Когда вся история была с пенсионной реформой, были отдельные поправки, предлагающие именно по Северу и Дальнему Востоку не повышать. Они на тот период были отвергнуты, но, судя по всему, дело возвращается к этому диалогу опять", — считает он.