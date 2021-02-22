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В Госдуме предложили ввести досрочные пенсии для одной категории
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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил принять законопроект, который позволит досрочно выходить на пенсию сотрудникам рудных компаний. Об этом сообщает... ПРАЙМ, 22.02.2021
пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил принять законопроект, который позволит досрочно выходить на пенсию сотрудникам рудных компаний. Об этом сообщает URA.RU.
"Мы изучили проблему, депутаты нашей фракции подготовили специальный законопроект на эту тему. Государство должно изменить существующий порядок и предоставить возможность некоторым категориям работников рудных шахт получать досрочную пенсию", — говорится в обращении Сергея Миронова.
Уточняется, что документ сейчас направлен в правительство для отзыва, так как это касается бюджетного финансирования.
В настоящее время шахтеры угольной промышленности в России получают ежемесячные надбавки к пенсии, а работники рудных компаний не имеют такой привилегии.