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https://1prime.ru/pensions/20210223/833098557.html
Украинские власти приняли постановление об индексации пенсий
Пенсии
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Украинских пенсионеров ждет повышение пенсии. Соответствующее постановление приняли украинские власти в понедельник, 22 февраля. Правительство уже утвердило размер индексации... ПРАЙМ, 23.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Украинских пенсионеров ждет повышение пенсии. Соответствующее постановление приняли украинские власти в понедельник, 22 февраля.
Правительство уже утвердило размер индексации пенсий. Повышенные выплаты жители Украины начнут получать с 1 марта. Средний размер пенсионных выплат по старости будет увеличен на 308 гривен (около 11 долларов). Повышение пенсий коснется 8 миллионов человек.
Отмечается, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в стране планируют запустить новую систему накопительных пенсий. По предварительным данным, уже с 2021 года украинцы получат возможностью финансировать пенсию за счет личного дохода.