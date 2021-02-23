МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Украинских пенсионеров ждет повышение пенсии. Соответствующее постановление приняли украинские власти в понедельник, 22 февраля.

Правительство уже утвердило размер индексации пенсий. Повышенные выплаты жители Украины начнут получать с 1 марта. Средний размер пенсионных выплат по старости будет увеличен на 308 гривен (около 11 долларов). Повышение пенсий коснется 8 миллионов человек.

Отмечается, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в стране планируют запустить новую систему накопительных пенсий. По предварительным данным, уже с 2021 года украинцы получат возможностью финансировать пенсию за счет личного дохода.