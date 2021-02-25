МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Подавляющее большинство граждан России заявили о желании получать корпоративную пенсию от своего работодателя. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, такую пенсию россияне хотят видеть в в дополнение к государственной. Названы риски, которые вернут курс рубля в начало февраля

Порядка 84% респондентов высказались за дополнительную пенсию от работодателя. Причем, за последний год число таких желающих увеличилась: в феврале 2020 года так говорили 78%.

Треть респондентов хотят, чтобы им платили не менее 30 тысяч рублей в месяц в качестве дополнительной пенсии "от работы".

Если говорить о возрастных группах, то россияне в возрасте от 36 до 55 лет наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях. Молодежь — от 18 до 25 лет — об этом говорит реже.

Меньше всего доверия к корпоративным пенсиям у россиян старше 56 лет.

Отмечается, что среди участников опроса только 3% — участники корпоративных пенсионных программ (КПП). 18% о них слышали.