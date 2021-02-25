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2021
https://1prime.ru/pensions/20210225/833113348.html
Большинство россиян захотели получать две пенсии
Пенсии
Новости
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https://россиясегодня.рф
Подавляющее большинство граждан России заявили о желании получать корпоративную пенсию от своего работодателя. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов сервиса "Работа.ру" и НПФ... ПРАЙМ, 25.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Подавляющее большинство граждан России заявили о желании получать корпоративную пенсию от своего работодателя. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, такую пенсию россияне хотят видеть в в дополнение к государственной.
Порядка 84% респондентов высказались за дополнительную пенсию от работодателя. Причем, за последний год число таких желающих увеличилась: в феврале 2020 года так говорили 78%.
Треть респондентов хотят, чтобы им платили не менее 30 тысяч рублей в месяц в качестве дополнительной пенсии "от работы".
Если говорить о возрастных группах, то россияне в возрасте от 36 до 55 лет наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях. Молодежь — от 18 до 25 лет — об этом говорит реже.
Меньше всего доверия к корпоративным пенсиям у россиян старше 56 лет.
Отмечается, что среди участников опроса только 3% — участники корпоративных пенсионных программ (КПП). 18% о них слышали.