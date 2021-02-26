МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Экономист и консультант-методист по вопросам финансовой грамотности проекта Минфина Сергей Кикевич в интервью с телеканалом "360" рассказал, что нужно делать россиянам, чтобы накопить на пенсию в сто тысяч рублей в месяц.

Он напомнил, что не стоит рассчитывать на депозиты. Сейчас самым эффективным вариантом для накопления являются инвестиции.

В первую очередь, считает он, нужно определиться с временным отрезком, за который необходимо получить доход.

"Допустим, человек хочет выйти на пенсию через 20 лет. Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства", — рассказал эксперт.

Для пенсии в сто тысяч рублей будет необходимо накопить порядка 15 миллионов рублей.

При этом сумма, с которой россиянин сможет начать инвестировать, не имеет значения: можно отталкиваться и с одной тысячей рублей.

Время, подчеркнул Кикевич, работает на молодых людей: у них есть в запасе порядка 20-30лет.

"Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках", — рассказал финансист.

Специалист также напомнил о важности постоянно пополнять портфель даже на небольшую сумму.

Он привел в пример формулу: если доход россиянина либо семьи равен миллиону рублей в год, то для минимальных пенсионных накоплений необходимо вложить порядка 8-9 годовых расходов.

Если начинать с нуля, то каждый месяц необходимо инвестировать около 10 тысяч рублей — например, под 15% в год.

За год эта сумма превратится в 120 тысяч рублей. За 20 лет — в 20 миллионов.

Он также развеял миф о том, что за пару лет при помощи игры на бирже можно стать миллионером. Реальные цифры гораздо скромнее. "Есть разработанный подход, называется он — пассивные инвестиции", — подытожил Кикевич.