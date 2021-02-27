2021-02-27T06:39:50+03:00
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Российская система взносов в Пенсионный фонд нуждается в реформе, так как граждане с низкими доходами в процентном отношении отчисляют больше, нежели богатые. С таким заявлением... ПРАЙМ, 27.02.2021
пенсии, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российская система взносов в Пенсионный фонд нуждается в реформе, так как граждане с низкими доходами в процентном отношении отчисляют больше, нежели богатые. С таким заявлением выступил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, сообщает "МК".
Политик напомнил, что сегодня работодатели перечисляют в ПФР 22 процента от зарплаты сотрудников в случае, если они зарабатывают менее 1 млн 465 тысяч рублей в год.
Если сотрудники в годовом выражении получают больше, то в Пенсионный фонд перечисляется только 10 процентов от суммы, превышающей порог.
"Мы предлагаем сделать так, чтобы все россияне платили в ПФР одинаково по 22 процента", — говорится в заявлении Миронова.
Лидер партии также напомнил, что бюджет ПФР в последние 15 лет неизменно является дефицитным, в то же время ведомство возводит в регионах "настоящие дворцы" для своих филиалов. Также, по его словам, ПФР выплачивает некоторым своим сотрудникам неоправданно высокие зарплаты.