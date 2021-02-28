МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) стал чаще отказывать гражданам в назначении пенсии. Такие данные следуют из первого годового отчета организации, сделанного после пенсионной реформы 2018 года, сообщает URA.RU. В Госдуме нашли способ поднять пенсии россиянам

"Было вынесено 175,3 тысяч решений об отказе в назначении пенсии (12,3% в общем количестве вынесенных решений)", — говорится в тексте отчета за 2019 год. В документе за 2018 год говорится, что было зафиксировано 170,5 тысяч отказов. Самой частой причиной отказа в 2019 году стало отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии. По этому поводу отказывали почти в половине случаев.

Также за год снизилось количество выплат по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. В 2018 году их было 2,4 миллиона, в 2019-м уже 1,54 миллиона.