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2021
https://1prime.ru/pensions/20210228/833130182.html
Пенсионный фонд сообщил о досрочной выплате пенсий за март
Пенсии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В марте россияне получат пенсии раньше обычного срока. Изменения в график получения выплаты были внесены по причине Международного женского дня. Об этом сообщает PRIMPRESS.RU... ПРАЙМ, 28.02.2021
пенсии, пфр, пенсии, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В марте россияне получат пенсии раньше обычного срока. Изменения в график получения выплаты были внесены по причине Международного женского дня. Об этом сообщает PRIMPRESS.RU.
Как рассказали в ПФР, изменения в первую очередь коснутся тех пенсионеров, которые получают выплаты на почте.
Так, если говорить о тех отделения почты, которые работают шесть дней в неделю, там 6 марта пенсионеры смогут получить пенсию за 6 и 8 марта. В отделениях с пятидневной рабочей неделей 6 марта будут выдавать деньги за 6 и 9 числа. А в почтовых отделениях с трехдневной рабочей неделей 6 марта можно будет получить выплаты сразу за четыре дня: это 5, 6, 7 и 8 марта.
Точный график получения пенсий и других выплат за март сотрудники ПФР просят уточнять в местных отделениях фонда.