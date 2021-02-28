МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В марте россияне получат пенсии раньше обычного срока. Изменения в график получения выплаты были внесены по причине Международного женского дня. Об этом сообщает PRIMPRESS.RU.

Как рассказали в ПФР, изменения в первую очередь коснутся тех пенсионеров, которые получают выплаты на почте.

Так, если говорить о тех отделения почты, которые работают шесть дней в неделю, там 6 марта пенсионеры смогут получить пенсию за 6 и 8 марта. В отделениях с пятидневной рабочей неделей 6 марта будут выдавать деньги за 6 и 9 числа. А в почтовых отделениях с трехдневной рабочей неделей 6 марта можно будет получить выплаты сразу за четыре дня: это 5, 6, 7 и 8 марта.

Точный график получения пенсий и других выплат за март сотрудники ПФР просят уточнять в местных отделениях фонда.