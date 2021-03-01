МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Профсоюзы согласовали проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником сохранялось место и зарплата, следует из письма заместителя координатора профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии Нины Кузьминой. В соцсетях насторожились из-за досрочной выплаты пенсии

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

"Сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, согласовывает проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года №665", разработанный в целях урегулирования вопроса включения в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости периодов профессионального обучения и дополнительного профессионального образования", — говорится в письме.

Кроме того, в Совфеде работают над предложениями по включению военной службы по призыву в пенсионный стаж, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.

"Мы над этим работаем, служба по призыву не подразумевает выборы гражданина, все обязаны ее пройти", — сказала сенатор в понедельник в ходе вебинара, прошедшего на базе Центральной общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.