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2021
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В России будет изменен порядок формирования пенсионного стажа
Пенсии
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Россияне уже совсем скоро смогут оценить изменение формирования пенсионного стажа. Так, в Совфеде активно прорабатывается инициатива по включению в стаж военной службы по призыву... ПРАЙМ, 01.03.2021
пенсии, пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россияне уже совсем скоро смогут оценить изменение формирования пенсионного стажа. Так, в Совфеде активно прорабатывается инициатива по включению в стаж военной службы по призыву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы социального комитета Совфеда Елены Бибиковой.
В ходе вебинара, прошедшего на базе Центральной общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, сенатор сказала, что "служба по призыву не подразумевает выборы гражданина, все обязаны ее пройти".
Парламентарий также обратила внимание на тот факт, что с 1 апреля в стране будут проиндексированы социальные пенсии. Размер индексации составит 2,6%.
В настоящее время на социальные пенсии могут рассчитывать россияне, у которых нет права на страховые пенсии по старости или инвалидности. Основанием для предоставления таковых является отсутствие страхового стажа и необходимых пенсионных коэффициентов.