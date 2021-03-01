МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россияне уже совсем скоро смогут оценить изменение формирования пенсионного стажа. Так, в Совфеде активно прорабатывается инициатива по включению в стаж военной службы по призыву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы социального комитета Совфеда Елены Бибиковой. Профсоюзы согласовали проект о досрочной пенсии для ряда сотрудников

В ходе вебинара, прошедшего на базе Центральной общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, сенатор сказала, что "служба по призыву не подразумевает выборы гражданина, все обязаны ее пройти".

Парламентарий также обратила внимание на тот факт, что с 1 апреля в стране будут проиндексированы социальные пенсии. Размер индексации составит 2,6%.

В настоящее время на социальные пенсии могут рассчитывать россияне, у которых нет права на страховые пенсии по старости или инвалидности. Основанием для предоставления таковых является отсутствие страхового стажа и необходимых пенсионных коэффициентов.