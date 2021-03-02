МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости до 61 года для мужчин и 56 лет — для женщин, следует из проекта заключения кабмина (есть у РИА Новости). Названа сумма, которую работающий пенсионер теряет без индексации пенсии

Законопроектом предлагаются изменения в пенсионное законодательство, предусматривающие снижение возраста выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно. Также автор предложил снижение трудового стажа для досрочного выхода на пенсию: с 42 и 37 лет до 38 и 33 лет соответственно, а также снижение требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости: с 70 и 65 лет до 66 лет и 61 года соответственно.

Как отмечается в заключении на проект, законом предусмотрено "поэтапное расширение границ пенсионного возраста, что в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию, и обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к складывающимся демографическим условиям".

"Необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых законопроектом изменений не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения, и анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность", — говорится в отзыве. Матвиенко назвала сроки индексации пенсий работающим пенсионерам

Кроме того, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация закона потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

"Однако законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации", — отмечается в заключении.

В связи с этим "правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект".