МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российским убыточным пенсионным фондам, по мнению депутатов, будет необходимо нести дополнительные расходы. Успешным НПФ — напротив — могут повысить вознаграждение, пишет "Парламентская газета".

Итак, в нижней палате парламента (Госдуме) считают целесообразным ввести в России изменения в законодательство, которые бы дали снять разногласия по вопросу неуёмных аппетитов негосударственных пенсионных фондов, работающих в убыток, но при этом получающих вознаграждение из денег пенсионеров.

Именно об этом, рассказал депутат Думы Дмитрий Скриванов, шла речь на заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений 1 марта.

По мнению депутата, убытки негосударственные пенсионные фонды должны покрывать из своего кармана.

То есть, менеджмент пенсионных фондов нужно эффективно стимулировать. Это даст самим фондам получать наибольший инвестиционный доход от накопленных в резервах денег, считают парламентарии — члены рабочей группы.

В частности, депутаты предложили увеличить вознаграждение за полученный доход от инвестиций средств своих клиентов.

"Депутат напомнил, что сегодня фонды получают два вида вознаграждения за свою деятельность — платёж за менеджмент и платёж «за успех». Первый — это фиксированная ставка вознаграждения, равная 0,75 процента от стоимости чистых активов. А вторая подразумевает, что часть полученного свыше уровня инфляции дохода фонды могут оставить себе", — пишет газета.