МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Вопрос о возможности поднятия пенсионного возраста не стоит, подобные заявления абсолютно неправильные, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Госдуму внесли законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Ранее ряд СМИ сообщил, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в 2022 году россиян ждёт новое повышение пенсионного возраста.

"Нет, нету (на повестке этого вопроса). Это абсолютное неправильное заявление", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, соответствуют ли эти слова действительности.

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский также заявил РИА Новости, что информация о новом повышении пенсионного возраста является необоснованной.

"Это ничем не подтверждённая страшилка, связанная, видимо, с одним — приближением предвыборной кампании", — сказал Рязанский.

Сенатор напомнил, что в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста впервые почти за 90 лет: предыдущий пенсионный возраст был утверждён в 1930 году.

"Так что, может быть, пенсионный возраст и поднимут ещё раз, но через 90 лет, не раньше", — заявил Рязанский.