МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля в России изменится размер социальных пенсий. Как сообщало министерство труда и социальной защиты накануне, средний размер социальных пенсий после индексации составит 10 183 рублей.

"С 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%", — сообщал Минтруд.

Эта индексация коснется порядка 3,9 миллиона россиян — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Как пишет "Российская газета", в министерстве отметили, что и индексация с 1 апреля 2021 года будет проведена в соответствии с законодательством страны. Проект постановления кабмина уже подготовлен, он проходит общественное обсуждение.

Размер индексации определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичному показателю за 2019 год (9 002 рубля).

Из федерального бюджета на эту индексацию будет направлено 12,8 миллиарда рублей.

Напомним, что социальные пенсии получают россияне, которые по различным обстоятельствам не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Если социальная пенсия гражданина меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то он получает социальную доплату, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до необходимого уровня.