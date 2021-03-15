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https://1prime.ru/pensions/20210315/833233965.html
ПФР назвал даты нового повышения пенсий
Пенсии
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Ближайшая дата повышения пенсий в России — 1 апреля, сообщает МК со ссылкой на данные Пенсионного фонда России. Ее ждут 3,9 млн россиян, которые получают социальные пенсии: они... ПРАЙМ, 15.03.2021
пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ближайшая дата повышения пенсий в России — 1 апреля, сообщает МК со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.
Ее ждут 3,9 млн россиян, которые получают социальные пенсии: они будут увеличены на 2,6%. При этом Министерство труда предложило увеличить их на 3,4%.
С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Пока речь идет о повышении в пределах трех пенсионных коэффициентов. Цена одного из них в текущем году составляет 98,8 рублей. Однако в администрацию президента уже передалипредложения из правительства о введении ежегодной индексации пенсий работающих пенсионеров.
Наконец, с 1 октября на 3,7% будет увеличено денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан. Это означает, что будут повышены пенсии и военных пенсионеров.