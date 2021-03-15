МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ближайшая дата повышения пенсий в России — 1 апреля, сообщает МК со ссылкой на данные Пенсионного фонда России. В Думе назвали категории россиян, кому могут повысить пенсии в 2021 году

Ее ждут 3,9 млн россиян, которые получают социальные пенсии: они будут увеличены на 2,6%. При этом Министерство труда предложило увеличить их на 3,4%.

С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Пока речь идет о повышении в пределах трех пенсионных коэффициентов. Цена одного из них в текущем году составляет 98,8 рублей. Однако в администрацию президента уже передалипредложения из правительства о введении ежегодной индексации пенсий работающих пенсионеров.

Наконец, с 1 октября на 3,7% будет увеличено денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан. Это означает, что будут повышены пенсии и военных пенсионеров.