МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ряд категорий граждан имеют право на социальные доплаты к пенсии: речь идет, в частности, о людях, имеющих звание "Ветеран труда". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление почетного члена президиума Союза пенсионеров России Людмилы Пискуновой.
Помимо этого, на доплату могут рассчитывать и те, кто имеет госнаграды — ордена, медали, почетные грамоты и звания (например, "Заслуженный артист Российской Федерации"), благодарности ведомственных министерств и прочее.
Пискунова также напомнила о региональных льготах, которые устанавливают местные власти.
"Исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например, право бесплатного проезда на общественном транспорте", — объяснила Пискунова, напомнив, что в таком случае человек имеет право льготы только на территории своего региона.
По ее словам, звания, льготы и заслуги не могут суммироваться. После выхода на пенсию человек может выбрать то основание, которые дает наибольшую выгоду.
https://1prime.ru/pensions/20210316/833242989.html