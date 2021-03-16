МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ряд категорий граждан имеют право на социальные доплаты к пенсии: речь идет, в частности, о людях, имеющих звание "Ветеран труда". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление почетного члена президиума Союза пенсионеров России Людмилы Пискуновой. Эксперт сказал, как повысить размер пенсии

Помимо этого, на доплату могут рассчитывать и те, кто имеет госнаграды — ордена, медали, почетные грамоты и звания (например, "Заслуженный артист Российской Федерации"), благодарности ведомственных министерств и прочее.

Пискунова также напомнила о региональных льготах, которые устанавливают местные власти.

"Исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например, право бесплатного проезда на общественном транспорте", — объяснила Пискунова, напомнив, что в таком случае человек имеет право льготы только на территории своего региона.

По ее словам, звания, льготы и заслуги не могут суммироваться. После выхода на пенсию человек может выбрать то основание, которые дает наибольшую выгоду.