МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. В Госдуме предложили дать право всем пожарным выходить на пенсию досрочно, чтобы поставить их в равные условия с работниками аналогичных служб федерального подчинения. Соответствующий законопроект подготовили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и член Совета Федерации Сергей Леонов, сообщает URA.RU. В Думе назвали категории россиян, кому могут повысить пенсии в 2021 году

"Предлагаемое изменение даст право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) в субъектах РФ", — отметил Нилов. Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях".

По словам Нилова, сейчас работники противопожарных служб в субъектах России, непосредственно участвующие в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, в отличие от работников федеральной противопожарной службы, не имеют права на досрочное назначение пенсии. По его мнению, это законодательный пробел. "Огонь не разбирает — региональный он или федеральный. А спасают и рискуют одинаково", — добавил Нилов.