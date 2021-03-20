Через 20-30 лет на пенсию будут выходить россияне, кому сегодня 30-40 лет. Хороший возраст для начала формирования пенсионного капитала, но чаще об этом задумываются ближе к 40-45 годам. Видимо, потому что только к этому времени большинству россиян удаётся решить все основные финансовые задачи: купить квартиру, как-то обеспечить детей и т.д. Появляется определённость. Приходит понимание того, что теперь можно подумать и о пенсии. Конечно, хотелось бы, чтобы этот момент наступал раньше. Ведь при накоплении средств очень важную роль играют время и эффект сложного процента.

Можно ли говорить о пенсии в конкретных цифрах?

По крайней мере, можно попытаться спрогнозировать величину пенсии. Заложить в расчёт среднюю инфляцию, средний доход рынка, темпы обесценения рубля по отношению к резервным валютам и т.д. Понятно, что все эти величины будут меняться во времени и предсказать их точные значения попросту невозможно. Но как иначе? Нам ведь надо от чего-то отталкиваться.

Предположим, сегодняшний доход человека составляет 300 тысяч рублей в месяц. Планировать на долгий срок лучше в резервных валютах. По данным МВФ, на сегодняшний день их 8, основная — доллар США. При курсе 75 руб. за доллар доход человека из нашего примера составляет $4 000/мес. Допустим, 30% этой суммы ($1 200 в месяц или $14 400 в год) ему удаётся откладывать и инвестировать. При среднерыночном доходе в 7% в год и ежегодной капитализации за 20 лет человеку удастся накопить $590 000, что обеспечит его пассивным доходом от 1 500 до 2 000 тысяч долларов в месяц (37-50% нынешнего активного дохода).

То, о чём мало кто любит говорить — инфляция. Сколько будут стоить эти деньги через 20 лет? Если допустить, что доллар США будет обесцениваться в среднем на 3% в год, ежегодный реальный доход составит уже не 7%, а 4%. И купить на $590k через 20 лет можно будет столько же, сколько сегодня — на $429k. И всё же это лучше, чем ничего. Не стоит забывать и о том, что на пути в 20 лет человек может получить наследство, продать бизнес или каким бы то ни было другим образом существенно увеличить свой пенсионный капитал в короткие сроки.

Всё это актуально и для «среднестатистического россиянина». Даже в большей степени. Пусть доход равен 30 000 руб./мес. и инвестирует человек 15% этой суммы в течение 25 лет. При прочих равных накопить удастся $45 500, что создаст дополнительный источник дохода в $110-150 или 8-11 тыс. руб. в месяц. В нынешних реалиях это почти вторая пенсия. Разве плохо?

Надо учитывать, что инфляцию можно спрогнозировать только очень примерно. Аналитическими методами на основе исторических данных и/или при помощи вероятностной симуляции со случайными значениями в заданных пределах (например, метод Монте-Карло). Такие показатели лучше планировать на срок не более 3-5 лет. А лучше меньше. На этапе в 20-30 лет слишком велика цена ошибки.

Прогнозировать изменение потребностей теоретически возможно, но только при наличии статистических данных за продолжительный период времени. «Бесплатные лекарства» звучит как утопия. Как минимум, их стоимость будет расти на величину инфляции.

Сколько стоит сейчас финансовый комфорт в далеком будущем?

В конечном счете то, сколько в процентах стоит откладывать "на старость", определяется личным комфортом каждого.

Например, эксперты инвестиционного рынка считают, что пенсия может составлять от 55 до 80% активного дохода. Однако предполагается, что до 35% суммы будет выплачивать государство. В абсолютных величинах при активном доходе в 50 тысяч долларов в год, человек может рассчитывать на пенсию в 80% * 50 000 = 40 000 долларов. Из них государство платит 14 000 долларов в год или порядка $1 170 в месяц. Вопрос о том, будут ли российские пенсионеры когда-либо получать такую пенсию, остаётся открытым.

Впрочем видно, что 45% активного дохода почти всегда замещает пассивный доход от инвестиций накопленного за трудовую жизнь собственного капитала. В приведённом выше примере это 45% * 80% * 50 000 долларов = 18 000 долларов. При консервативной доходности в 3% в год для получения такого дохода нужно сформировать капитал около 600 000 долларов (~ 45 млн. руб при курсе 75 руб/доллар).

Очевидно, что доход на пенсии будет меньше активного. С другой стороны, исчезнут и многие затраты. Скорее всего, вы будете реже перемещаться по городу и питаться вне дома. Может быть, переедите жить за город. Не придётся содержать детей. Не нужно будет откладывать на пенсию значительную часть дохода. И так далее.

Во что инвестировать уже сейчас?

Рынок ценных бумаг – хороший выбор. Вы можете инвестировать не только в бизнес (акции и облигации), но и недвижимость (через инвестиционные трасты REIT) и драгоценные металлы (специализированные ETF). Иными словами, вы можете составить хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель. Сейчас наше государство стремится создать для этого все условия. Например, появились индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), дающие возможность получения налоговых льгот. Рассматривается вопрос о создании ИИС третьего типа для накоплений на 10 и более лет. В каком-то смысле это можно считать аналогом американских накопительных программ вроде 401(k), IRA и т.д.

Конечно, важно всё правильно спланировать: оценить вашу склонность к риску, учесть жизненные обстоятельства, сформировать резервный фонд. Нюансов много. И если вы серьёзно задумываетесь о формировании пенсионных накоплений, без профессиональной помощи вам не обойтись.