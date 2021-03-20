Россиянам рассказали, как увеличить размер будущей пенсии
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. На то, каким будет размер страховой пенсии россиян, влияют три ключевых фактора, пишет "Российская газета".
Как накопить на достойную пенсию через 30 лет?
В первую очередь, отмечает издание, важно работать официально и получать "белую" зарплату. С такого дохода работодатели уплачивают взносы в пенсионный фонд, которые потом и составят саму пенсию.
Второй фактор — стаж. Чем дольше человек работает, тем выше будет размер его пенсии.
Поясняется, что за каждый год трудового стажа — а он формируется только при официальном трудоустройстве — начисляется один коэффициент (балл).
Чем больше стаж, тем больше коэффициентов (баллов), напомнил в беседе с изданием проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Третий фактор — на количество коэффициентов также влияет размер заработка.
Например, если человек получает минимальную заработную плату, то за год ему будет начислено всего 1,048 коэффициента.
А если зарплата в месяц составляет более 122 тысяч рублей в месяц, то количество коэффициентов будет максимальным — 10.
Помимо этого изданию пояснили в Пенсионном фонде России (ПФР), что из общего тарифа взносов на пенсионное страхование 6% идут на фиксированную выплату, она является солидарной составляющей страховой пенсии. Остальные 16% — индивидуальная часть тарифа: она зависит от взносов и стажа.
Повышенные коэффициенты можно заработать тем, кто при достижении пенсионного возраста продолжит работать.
https://1prime.ru/pensions/20210320/833281148.html