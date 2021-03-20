МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. На то, каким будет размер страховой пенсии россиян, влияют три ключевых фактора, пишет "Российская газета". Как накопить на достойную пенсию через 30 лет?

В первую очередь, отмечает издание, важно работать официально и получать "белую" зарплату. С такого дохода работодатели уплачивают взносы в пенсионный фонд, которые потом и составят саму пенсию.

Второй фактор — стаж. Чем дольше человек работает, тем выше будет размер его пенсии.

Поясняется, что за каждый год трудового стажа — а он формируется только при официальном трудоустройстве — начисляется один коэффициент (балл).

Чем больше стаж, тем больше коэффициентов (баллов), напомнил в беседе с изданием проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Третий фактор — на количество коэффициентов также влияет размер заработка.

Например, если человек получает минимальную заработную плату, то за год ему будет начислено всего 1,048 коэффициента.

А если зарплата в месяц составляет более 122 тысяч рублей в месяц, то количество коэффициентов будет максимальным — 10.

Помимо этого изданию пояснили в Пенсионном фонде России (ПФР), что из общего тарифа взносов на пенсионное страхование 6% идут на фиксированную выплату, она является солидарной составляющей страховой пенсии. Остальные 16% — индивидуальная часть тарифа: она зависит от взносов и стажа.

Повышенные коэффициенты можно заработать тем, кто при достижении пенсионного возраста продолжит работать.