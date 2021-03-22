МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Тем россиянам, кому сейчас по 30-35 лет, можно вполне самостоятельно накопить на достойную пенсию,хотя нужно учитывать долгосрочные риски, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Во-первых, можно вложить деньги в государственные облигации. Риски здесь практически отсутствуют, учитывая, что наше государство имеет достаточно невысокий показатель долга в ВВП, и вероятность дефолта почти нулевая", — отметила она.

Если вложить 100 тысяч рублей сегодня, например, в 10-летние ОФЗ под 7% годовых, то за год вы получаете 7000 рублей дохода. Это немного, но побольше, чем индексация пенсий по старости государством на 1000 рублей в год.

Есть и другие варианты:

вложения в акции высоконадёжных компаний (однако риски падения курсовой стоимости акций никто не отменял),



доходы от сдачи в аренду недвижимости (если есть, но тут ещё нужно учитывать и непомерно возросший налог на имущество, который вам придётся платить даже когда вы станете пенсионером, если жильё не единственное),

просто откладывать ежемесячно хотя бы по 10% от зарплаты на банковский депозит (но здесь тоже нужно принимать во внимание налогообложение процентов по депозитам от 1 млн руб.).



"В принципе, возможностей накопить на пенсию много, но риски тоже будут иметь значение. Поэтому пока государство не задумается о мерах по долгосрочной стабилизации курса рубля (именно стабилизации, а не фиксации), принципиальных изменений в уровне жизни пенсионеров не будет", — пояснила Мильчакова.