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https://1prime.ru/pensions/20210323/833300302.html
Депутаты предложили новую пенсионную льготу
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КПРФ передала на рассмотрение Государственной Думы законопроект, согласно которому новая пенсионная реформа будет распространяться сразу на две категории граждан. Об этом написала... ПРАЙМ, 23.03.2021
льготы, пенсия, пенсии, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. КПРФ передала на рассмотрение Государственной Думы законопроект, согласно которому новая пенсионная реформа будет распространяться сразу на две категории граждан. Об этом написала DEITA.RU.
Сообщается, что коммунисты выдвинули предложение вернуть льготу на пенсии для учителей и медиков. Инициатива должна коснуться права получения пенсии при выработке необходимого количества трудового стажа — без возрастных отсрочек. Педагоги и медицинские работники уходят на пенсию по выслуге лет. Для учителей и сельских медиков необходимый стаж составляет 25 лет, а для медиков со смешанным стажем или в городах — 30 лет.
С началом постепенного повышения возраста в России "отодвинулось" и назначение пенсии учителям и врачам, а значит, возможность досрочного выхода на заслуженный отдых также постепенно сдвигается.
Именно по этой причине КПРФ и предлагает вернуться к практике назначения таких пенсий. Депутаты считают, что педагоги и медики должны иметь право выйти на пенсию сразу после выработки нужного трудового стажа.