МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин захотел освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на первого замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергея Рябухина.

Пенсия

Эксперт сказал, как будет повышаться пенсия работающим

Как известно, многие старшие по домам — пенсионеры. При этом отчисления в фонд социального страхования фактически переводят эту категорию граждан в разряд работающих пенсионеров, которым не индексируют пенсии.

Сенатор указал, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам "зарплаты в конвертах". Речь идет не только о пожилых россиянах, но и тех, кто не достиг пенсионного возраста.

"Мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно", — пояснил Рябухин.

Он выразил мнение, что нововведение приведет к незначительным потерям консолидированного бюджета. Однако косвенный эффект от содержания жилого фонда и наведения порядка будет большой.