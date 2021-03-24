МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин захотел освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на первого замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергея Рябухина. Эксперт сказал, как будет повышаться пенсия работающим

Как известно, многие старшие по домам — пенсионеры. При этом отчисления в фонд социального страхования фактически переводят эту категорию граждан в разряд работающих пенсионеров, которым не индексируют пенсии.

Сенатор указал, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам "зарплаты в конвертах". Речь идет не только о пожилых россиянах, но и тех, кто не достиг пенсионного возраста.

"Мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно", — пояснил Рябухин.

Он выразил мнение, что нововведение приведет к незначительным потерям консолидированного бюджета. Однако косвенный эффект от содержания жилого фонда и наведения порядка будет большой.