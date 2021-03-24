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Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин захотел освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в... ПРАЙМ, 24.03.2021
пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин захотел освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на первого замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергея Рябухина.
Как известно, многие старшие по домам — пенсионеры. При этом отчисления в фонд социального страхования фактически переводят эту категорию граждан в разряд работающих пенсионеров, которым не индексируют пенсии.
Сенатор указал, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам "зарплаты в конвертах". Речь идет не только о пожилых россиянах, но и тех, кто не достиг пенсионного возраста.
"Мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно", — пояснил Рябухин.
Он выразил мнение, что нововведение приведет к незначительным потерям консолидированного бюджета. Однако косвенный эффект от содержания жилого фонда и наведения порядка будет большой.