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Правительство утвердило индексацию социальных пенсий
Пенсии
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Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля, решение затронет более 3,9 миллиона человек, сообщает пресс-служба кабмина. "C 1 апреля социальные... ПРАЙМ, 26.03.2021
пенсии, индексация, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля, решение затронет более 3,9 миллиона человек, сообщает пресс-служба кабмина.
"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Такое постановление утвердило правительство. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек", — говорится в сообщении.
Социальные пенсии назначают гражданам, у которых нет достаточного стажа работы для начисления страховой пенсии. Также выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
Отмечается, что размер индексации рассчитывают исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После индексации средний размер соцпенсии составит 10 183 рубля.