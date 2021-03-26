МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля, решение затронет более 3,9 миллиона человек, сообщает пресс-служба кабмина. Путин утвердил выплату для отдельной категории пенсионеров

"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Такое постановление утвердило правительство. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Социальные пенсии назначают гражданам, у которых нет достаточного стажа работы для начисления страховой пенсии. Также выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Отмечается, что размер индексации рассчитывают исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После индексации средний размер соцпенсии составит 10 183 рубля.