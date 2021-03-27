МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. С первого апреля текущего 2021 года в России социальные пенсии увеличатся на 3,4%. В Совфеде вновь захотели вернуть отмененный налог

По действующему в России законодательству индексация социальных пенсий производится, основываясь на темпах роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший (в данном случае — 2020-й) год.

Итак, в 2021 году индексация определена как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля).

Средний размер таких выплат вырастет до 10 183 рублей.

Напомним, что социальные пенсии в РФ получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного рабочего стажа, чтобы им начислили страховые пенсии.

Помимо этого, социальные пенсии положены:

людям с инвалидностью,

потерявшим кормильца,

бывшим госслужащим,

ряду других категорий.

"В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек", — сообщается в законопроекте.