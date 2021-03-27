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Как изменятся социальные пенсии в апреле
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С первого апреля текущего 2021 года в России социальные пенсии увеличатся на 3,4%. По действующему в России законодательству индексация социальных пенсий производится, основываясь... ПРАЙМ, 27.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. С первого апреля текущего 2021 года в России социальные пенсии увеличатся на 3,4%.
По действующему в России законодательству индексация социальных пенсий производится, основываясь на темпах роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший (в данном случае — 2020-й) год.
Итак, в 2021 году индексация определена как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля).
Средний размер таких выплат вырастет до 10 183 рублей.
Напомним, что социальные пенсии в РФ получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного рабочего стажа, чтобы им начислили страховые пенсии.
Помимо этого, социальные пенсии положены:
- людям с инвалидностью,
- потерявшим кормильца,
- бывшим госслужащим,
- ряду других категорий.
"В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек", — сообщается в законопроекте.