МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. В России средний размер пенсии на 1 января текущего 2021 года составил 15 744 рубля, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в своем выступлении с докладом на круглом столе в Совете федерации.

Замглавы Минтруда отметила, что в 2016 году средняя пенсия по стране составляла 12 673 рубля. Таким образом, за 5 лет ее размер вырос более чем на 3 тысячи рублей, это почти 25%.

Баталина напомнила, что пенсия в России не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. В противном случае к самой пенсии назначаются федеральные и региональные социальные доплаты. Всего в настоящее время их получают 6,2 миллиона российских пенсионеров.

Средний размер федеральной социальной доплаты составляет 2 184 рубля.