2021-03-29T15:14:07+03:00
2021-03-29T15:14:07+03:00
2021-03-29T15:14:07+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210329/833345870.html
В Минтруде назвали средний размер пенсии в 2021 году
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В России средний размер пенсии на 1 января текущего 2021 года составил 15 744 рубля, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в своем выступлении с докладом на... ПРАЙМ, 29.03.2021
пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. В России средний размер пенсии на 1 января текущего 2021 года составил 15 744 рубля, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в своем выступлении с докладом на круглом столе в Совете федерации.
Замглавы Минтруда отметила, что в 2016 году средняя пенсия по стране составляла 12 673 рубля. Таким образом, за 5 лет ее размер вырос более чем на 3 тысячи рублей, это почти 25%.
Баталина напомнила, что пенсия в России не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. В противном случае к самой пенсии назначаются федеральные и региональные социальные доплаты. Всего в настоящее время их получают 6,2 миллиона российских пенсионеров.
- Средний размер федеральной социальной доплаты составляет 2 184 рубля.
- Региональной — 5091 рубль.