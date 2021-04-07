МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации готов концептуально поддержать предложение по увеличению пенсионного налогового вычета, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо зампреда регулятора Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).

В частности, у граждан России может появиться возможность раз в год возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.

По данным издания, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) совместно с Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) уже несколько раз обращались в ЦБ с инициативой установить отдельный пенсионный налоговый вычет. Его можно оформить по аналогии с уже существующим для тех россиян, кто вкладывает деньги в ИИС-1.

В ответном письме Чистюхина говорится, что предоставление россиянам — клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) такого рода налоговых льгот поможет выровнять конкурентные условия для финансовых организаций разных видов.

Это увеличит стимулы для формирования досрочных сбережений у россиян.

"В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана", — поясняется в письме зампреда.

Готовность ЦБ концептуально поддержать это предложение по увеличению налоговых льгот коснется тех граждан, кто самостоятельно копит деньги на старость.

Банк России пообещал представить для обсуждения конкретные параметры этого предложения.