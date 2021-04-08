МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции. В Минтруде назвали средний размер пенсии в 2021 году

"Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Это наша принципиальная позиция", — заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Помимо этого он добавил, что, кроме возвращения прежнего пенсионного возраста, фракция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда. "Это крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание", — отметил Миронов. Он объяснил, что "пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета". "Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы", — резюмировал политик.