2021-04-08T10:22:00+03:00
2021-04-08T10:23:19+03:00
2021-04-08T10:22:00+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210408/833415886.html
В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об... ПРАЙМ, 08.04.2021
справедливая россия, сергей миронов, пенсии, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83321/02/833210293.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83321/02/833210293.jpg
https://1prime.ru/images/83321/02/833210291.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83321/02/833210291.jpg
https://1prime.ru/images/83321/02/833210279.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83321/02/833210279.jpg
https://1prime.ru/pensions/20210329/833345870.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.
"Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Это наша принципиальная позиция", — заявил лидер фракции Сергей Миронов.
Помимо этого он добавил, что, кроме возвращения прежнего пенсионного возраста, фракция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда. "Это крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание", — отметил Миронов. Он объяснил, что "пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета". "Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы", — резюмировал политик.