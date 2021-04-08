МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Из-за майских праздников часть пенсионеров получит выплату по старости досрочно: ее выдадут в конце апреля. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление ПФР.

"В мае некоторые пенсионеры не получат выплату по старости — ее выдадут в конце апреля. Это коснется не всех пенсионеров, а только тех, кто получает пенсию в начале месяца", — отметили в Пенсионном фонде России.

Как отметил в ПФР, такое решение обусловлено тем, что в начале мая все россияне будут встречать праздники и, соответственно, будет много выходных дней. Из-за этого перенос выплат коснётся лишь тех пенсионеров, которые получают пенсию в начале месяца. Остальным её выдадут как обычно.

При этом, как говорят в организации, график досрочной выдачи пенсий каждый регион выбирает для себя самостоятельно.