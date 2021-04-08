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https://1prime.ru/pensions/20210408/833417186.html
В России пенсии за май будут выплачены досрочно
Пенсии
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Из-за майских праздников часть пенсионеров получит выплату по старости досрочно: ее выдадут в конце апреля. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление ПФР. "В мае некоторые... ПРАЙМ, 08.04.2021
выплаты, пенсии, пфр, пенсии, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Из-за майских праздников часть пенсионеров получит выплату по старости досрочно: ее выдадут в конце апреля. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление ПФР.
"В мае некоторые пенсионеры не получат выплату по старости — ее выдадут в конце апреля. Это коснется не всех пенсионеров, а только тех, кто получает пенсию в начале месяца", — отметили в Пенсионном фонде России.
Как отметил в ПФР, такое решение обусловлено тем, что в начале мая все россияне будут встречать праздники и, соответственно, будет много выходных дней. Из-за этого перенос выплат коснётся лишь тех пенсионеров, которые получают пенсию в начале месяца. Остальным её выдадут как обычно.
При этом, как говорят в организации, график досрочной выдачи пенсий каждый регион выбирает для себя самостоятельно.