МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Части российских пенсионеров в мае пенсии будут начислены раньше времени, кому-то — еще в апреле, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Это связано с майскими праздниками.

1 мая в России отмечается День Весны и Труда,

9 мая — День победы.

В этом году праздники выпадают на выходные — субботу и воскресенье. Поэтому два майских понедельника будут нерабочими — 3-го и 10-го мая.

В связи с этим ПФР уведомил о выплате пенсионных пособий раньше установленных дат, часть пенсионеров получат деньги еще в апреле.