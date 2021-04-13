2021-04-13T12:05:37+03:00
2021-04-13T12:05:37+03:00
2021-04-13T12:05:37+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210413/833451516.html
Россиянам рассказали, как будет начисляться пенсия в мае
Пенсии
Новости
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Части российских пенсионеров в мае пенсии будут начислены раньше времени, кому-то — еще в апреле, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Это связано с майскими праздниками. 1 мая... ПРАЙМ, 13.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Части российских пенсионеров в мае пенсии будут начислены раньше времени, кому-то — еще в апреле, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
Это связано с майскими праздниками.
1 мая в России отмечается День Весны и Труда,
9 мая — День победы.
В этом году праздники выпадают на выходные — субботу и воскресенье. Поэтому два майских понедельника будут нерабочими — 3-го и 10-го мая.
В связи с этим ПФР уведомил о выплате пенсионных пособий раньше установленных дат, часть пенсионеров получат деньги еще в апреле.