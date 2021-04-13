МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Сразу в трех негосударственных пенсионных фондах (НПФ) в России выявили "потенциальную невозможность выполнить финансовые обязательства", пишет газета "Коммерсант".

Таким образом, пенсионные накопления россиян могут оказаться под угрозой.

Самый крупный дефицит за прошлый 2020 год выявлен в "АПК-фонде", его размер — 12,5% от обязательств или 47,9 миллиона рублей. Отмечается, что этот фонд работает только по добровольным пенсионным программам.

Второй фонд — "Телеком-союз". Здесь зафиксирован дефицит в 10,7% от обязательств. Но сумма — значительно крупнее. Это 2,7 миллиарда рублей.

Третий фонд "Аквилон", нехватка составляет 0,8% от нынешнего капитала, это 16,3-16,6 миллиона рублей.

Издание поясняет, что появление дефицита в фонде должно вызвать вопросы у надзорного блока Банка России, курирующего сектор. Если дефицит подтвердится, то регулятором будет выработан план по восстановлению платежеспособности фонда.

Помимо этого, дефицит является основанием для применения НПФ собственных мер по предупреждению банкротства.