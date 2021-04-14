МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Эксперты Банка России рассказали, как пенсионеров могут обмануть мошенники в сети интернет, пишет "РИАМО".

Отмечается, что за прошлый 2020 год в России выявили свыше 200 компаний, обладающих признаками финансовых пирами. Впервые среди них стали преобладать интернет-проекты.

Среди этих компаний есть и те, кто специализируется на обмане пенсионеров. в беседе с изданием эксперты ЦБ рассказали об организации, которая зарегистрирована в Московской области и действует на территории 18 регионов РФ — потребительский кооператив "Медфарм".

По мнению специалистов, эта компания обладает признаками финансовой пирамиды. Она намеренно вводит граждан в заблуждение, говоря о контроле со стороны Банка России и вызывающих доверие органов власти.

"Основная целевая аудитория, к которой направлены сообщения ПК "Медфарм", — пенсионеры. Потенциальным вкладчикам сообщают, что кооператив занимается инвестированием в ведущие фармацевтические компании России для разработки отечественных аналогов зарубежных лекарств. Доход обещают до 22% годовых", — сообщил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

В своей рекламе аферисты расставляют акценты на пользу, которую вкладчики приносят обществу. По их словам, якобы благодаря их взносам снижаются цены на российские лекарства, а с получаемого дохода можно баловать внуков.

Гражданам обещают до 18,5% годовых, отмечают в ЦБ. "Остаются без ответов вопросы, каким образом декларируемые на словах вложения в проекты, связанные с мясомолочной и фермерской продукцией, базами отдыха, оптовыми поставками овощей и фруктов, могут обеспечить подобную доходность и как объяснить постоянную потребность ПО "ПО-НР" в привлечении все новых вкладчиков», — поясняет собеседник издания.