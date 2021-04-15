Россиянам разъяснили, кто имеет право на пенсию за выслугу лет
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В России существует пенсия за выслугу лет. Это государственная ежемесячная выплата гражданам, кто имеет определенный трудовой стаж в конкретных сферах деятельности, пишет РИА Новости.
Агентство уточняет, что право на ее получение имеют некоторые категории россиян.
Пенсия за выслугу лет — регулярная денежная выплата от государства. Она назначается пожизненно при наличии у лица длительного рабочего стажа (выслуги лет) в конкретной профессии.
Такая пенсия присваивается не по факту достижения определенного возраста: учитывается только длительность трудового стажа.
Итак, как следует из закона №166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", право на получение пенсии за выслугу лет в России имеют отдельные категории граждан:
- федеральные государственные гражданские служащие;
- военнослужащие;
- космонавты;
- работники летно-испытательного состава.
Поясняется, что на такие выплаты могут также претендовать определенные категории медицинских работников, педагоги, пожарные и лица, занимающиеся творческой деятельностью либо трудившиеся на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах.
"Для выхода на пенсию по выслуге лет сотрудник обязан отработать конкретный промежуток времени, определенный для каждой профессии", — цитирует агентство юриста Ольгу Скобцеву.
Госслужащие
Если говорить о гражданских служащих, то среди них могут уйти на пенсию по выслуге лет, если имеют стаж работы в государственных органах:
- в 2021 году — 17,5 лет;
- в 2022 году — 18 лет;
- в 2023 году — 18,5 лет;
- в 2024 году — 19 лет;
- в 2025 году — 19,5 лет;
- в 2026-м и в последующие годы — 20 лет.
https://1prime.ru/pensions/20210415/833468461.html