МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В России существует пенсия за выслугу лет. Это государственная ежемесячная выплата гражданам, кто имеет определенный трудовой стаж в конкретных сферах деятельности, пишет РИА Новости.

Агентство уточняет, что право на ее получение имеют некоторые категории россиян.

Пенсия за выслугу лет — регулярная денежная выплата от государства. Она назначается пожизненно при наличии у лица длительного рабочего стажа (выслуги лет) в конкретной профессии.

Такая пенсия присваивается не по факту достижения определенного возраста: учитывается только длительность трудового стажа.

Итак, как следует из закона №166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", право на получение пенсии за выслугу лет в России имеют отдельные категории граждан:

федеральные государственные гражданские служащие;

военнослужащие;

космонавты;

работники летно-испытательного состава.

Поясняется, что на такие выплаты могут также претендовать определенные категории медицинских работников, педагоги, пожарные и лица, занимающиеся творческой деятельностью либо трудившиеся на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах.

"Для выхода на пенсию по выслуге лет сотрудник обязан отработать конкретный промежуток времени, определенный для каждой профессии", — цитирует агентство юриста Ольгу Скобцеву.

Госслужащие

Если говорить о гражданских служащих, то среди них могут уйти на пенсию по выслуге лет, если имеют стаж работы в государственных органах: