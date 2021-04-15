МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россиянам можно получить пенсию на 50% выше, чем положено, если они согласятся получать выплаты позже положенного по закону срока, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР. Россиянам разъяснили, кто имеет право на пенсию за выслугу лет

Сейчас в стране такую возможность используют только три процента пенсионеров.

Как рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР), если отложить получение пенсии на пять лет, то ежемесячные выплаты можно увеличить на 50%.

Если обратиться за пенсией через десять лет, то это повысит выплаты еще вполовину.

За прошлый 2020 год пенсии по такой схеме получали около 27 тысяч россиян.

Чаще всего жители России подают заявление на выплату пенсий в дистанционном режиме: за прошлый год из двух миллионов заявлений полтора — были поданы посредством "Госуслуг" или через личный кабинет на сайте ПФР.

Помимо этого, до 1 января 2022 года обратиться в ПФР за выплатами можно:

через телефон,

по электронной почте.



Эти правила были введены из-за угрозы распространения коронавируса.

Работать по новому регламенту будут территориальные органы ПФР.

"В этом году средний размер пенсии составляет 17,5 тысячи рублей. Планируется, что в 2022 году она вырастет на 5,9% и составит не менее 18,4 тысячи рублей", — отмечает издание.