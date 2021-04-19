МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Более 90% российских граждан не понимают, как будет формироваться их будущая пенсия, и не знают, что она делится на страховую и накопительную. Для многих россиян пенсионная формула оказалась слишком сложной, пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и портал "Рамблер".

Аналитики опросили 3,3 тыс человек по всей России.

Согласно данным исследования, только 8% опрошенных знают всё про накопительную и страховую части, а также про пенсионные "баллы".

Россиянам рассказали, как будет начисляться пенсия в мае

Кроме того, мало кто в России понимает, какого размера будет в будущем пенсия. 12% россиян сказали, что надеются только на себя, а 13% и вовсе не задумываются.

Интересно, что только 15% респондентов пытались хотя бы раз в жизни рассчитать размер будущей пенсии, и 6% россиян делают это регулярно.

Аналитики также выяснили, что 63% опрошенных не уверены, что смогут прожить на будущую пенсию. 19% граждан России уже начали копить на старость. самостоятельно, еще 15% думают начать делать сбережения в ближайшее время.

Эксперты, которых опросили "Известия" считают, что исследование показало закономерные результаты. экспертов результаты исследования не удивили.

"Понять, как формируются пенсионные права и как они потом конвертируются в пенсию, действительно непросто. Прежде всего потому, что пенсионная формула неоднократно менялась. И она не такая прозрачная, как была до 2015 года", — цитирует издание заместителя директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксану Синявскую.