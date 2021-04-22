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2021
https://1prime.ru/pensions/20210422/833517404.html
Двум категориям россиян хотят упростить получение доплат к пенсии
Пенсии
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Министерство труда и социального развития России рассматривает возможность упростить процесс получения доплат к пенсии для двух категорий россиян. В ведомстве разработали... ПРАЙМ, 22.04.2021
пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Министерство труда и социального развития России рассматривает возможность упростить процесс получения доплат к пенсии для двух категорий россиян. В ведомстве разработали соответствующий законопроект, пишет "Российская газета" со ссылкой на документ.
Итак, речь идет о членах летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных группах работников организаций угольной промышленности.
Как следует из предложения авторов, летчикам и шахтерам больше не придется заниматься самим сбором бумаг и подтверждать свой трудовой стаж. Минтруд предлагает обязать работодателей предоставлять эти данные в Пенсионный фонд (ПФР).
Речь идет о:
- сведениях о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии,
- информация о заработке, из которого исчисляется размер выплаты, за периоды до 1 января 2022 года.
Помимо этого, авторы предложения хотят сократить объем требуемых для оформления доплаты документов, а также упростить процедуру запроса архивных документов: эти бумаги часто бывают необходимы для установления доплат к пенсии.