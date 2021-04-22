МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Министерство труда и социального развития России рассматривает возможность упростить процесс получения доплат к пенсии для двух категорий россиян. В ведомстве разработали соответствующий законопроект, пишет "Российская газета" со ссылкой на документ. Эксперт назвал диапазон колебания рубля в ближайший месяц

Итак, речь идет о членах летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных группах работников организаций угольной промышленности.

Как следует из предложения авторов, летчикам и шахтерам больше не придется заниматься самим сбором бумаг и подтверждать свой трудовой стаж. Минтруд предлагает обязать работодателей предоставлять эти данные в Пенсионный фонд (ПФР).

Речь идет о:

сведениях о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии,

информация о заработке, из которого исчисляется размер выплаты, за периоды до 1 января 2022 года.

Помимо этого, авторы предложения хотят сократить объем требуемых для оформления доплаты документов, а также упростить процедуру запроса архивных документов: эти бумаги часто бывают необходимы для установления доплат к пенсии.