МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В России часть периодов, когда граждане не работали,могут быть зачислены в счет будущей пенсии, пишет "Российская газета" со ссылкой на ВНИИ труда. Что будет с российским финансовым рынком на этой неделе

"На размер пенсии влияет не только то время, когда человек работал, получал зарплату и за него уплачивались работодателем страховые взносы, но и так называемые нестраховые периоды", — сообщает пресс-служба организации.

Итак, за основные нестраховые периоды россиянам начисляются пенсионные коэффициенты — это параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельност граждан.

Например, пенсионные коэффициенты человек получает в период ухода за детьми до 1,5 лет.

Один год ухода за первым ребенком стоит 1,8 балла,



за вторым — 3,6,



за третьим ребенком — уже 5,4 — в три раза больше, чем за первым.

Отмечается, что засчитать нестраховой период могут как маме, так и папе. Но есть и ограничения: баллы можно начислять только за шесть "декретных" лет. Это значит, что баллы в счет пенсии по уходу за ребенком можно получить за четыре периода продолжительностью по 1,5 года максимум.

Год службы в армии по призыву оценивается в 1,8 пенсионных коэффициента.

Так же — 1,8 балла за год — стоит уход за нетрудоспособным человеком. Это может быть уход за восьмидесятилетним человеком, ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы.

"Заработать 1,8 пенсионных балла за один год может и супруга военнослужащего по контракту, если она проживала с ним в такой местности, где не было возможности трудоустроиться", — отмечает издание.

Но такой нестраховой период, который жене засчитают в счет пенсии, не может длиться более пяти лет в общей сложности.

Столько же могут не работать супруги работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения за рубеж. Однако за каждый год им будет начислен один пенсионный коэффициент.

Для сравнения издание приводит пример: в прошлом 2020 году официально трудоустроенные россияне, которые получали зарплату в 25 тысяч рублей в месяц, заработали 2,32 пенсионных коэффициента. Их количество находится в прямой зависимости от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в Пенсионный фонд России (ПФР) за работника. Сумма, в свою очередь, определяется размером заработной платы.

В текущем 2021 году для выхода на страховую пенсию при достижении пенсионного возраста гражданам необходимо накопить как минимум 21 пенсионный коэффициент.