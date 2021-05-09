В Пенсионном фонде назвали число ветеранов ВОВ
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) в настоящее время осталось чуть более миллиона человек.
Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
Из их числа 5,5 тысячи граждан — те, кто вернулись с войны инвалидами. Еще 1,5 тысячи получили инвалидность после войны, а также 2,3 тысячи участников войны, которые не обращались за установлением инвалидности.
В числе ветеранов:
- 82 тысячи узников нацизма,
- почти 80 тысяч жителей блокадного Ленинграда и жители осажденного Севастополя, которые получили этот статус в конце прошлого года.
Традиционно к 9 Мая ветеранам предоставляется материальная помощь. Эти деньги выделяются из федерального и регионального бюджетов.
Почти 33 тысячи участников и инвалидов ВОВ получили в текущем 2021 году федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей. Это ветераны с российским гражданством, проживающие на территории нашей страны и стран Прибалтики — Латвии, Литвы и Эстонии.
В их числе:
- военнослужащие действующей армии времен Великой Отечественной войны,
- партизаны,
- сотрудники разведки,
- работники предприятий, обеспечивающих армию и флот,
- фронтовые корреспонденты,
- защитники Ленинграда,
- инвалиды с детства, пострадавшие во время боевых действий и другие категории граждан.
Выплата ветеранам была перечислена накануне праздника, а большинство граждан получили эти деньги в конце апреля вместе с пенсией за май.
Помимо федеральной выплаты к 9 мая ветераны получили материальную помощь из бюджетов субъектов РФ.
Как отметили в ПФР, в этом случае денежные суммы и категории получателей устанавливаются губернаторами самостоятельно. В частности, в ряде регионов выплату получили труженики тыла, в Ленинграде — жители блокадного Ленинграда, а в Севастополе — жители осажденного Севастополя.
https://1prime.ru/pensions/20210509/833624623.html