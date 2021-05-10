МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Более 80% россиян считают, что начинать копить на пенсию надо как можно раньше, показали результаты исследования негосударственного пенсионного фонда "Открытие", с которыми ознакомилось РИА Новости.

Аналитики НПФ в апреле опросили россиян старше 25 лет по всей стране на тему, как они распоряжаются личными и семейными финансами. При этом доля респондентов из Москвы и Московской области составила 11%.

Выяснилось, что 64% россиян имеют личные сбережения. Большинство копит на непредвиденные расходы (22%), на случай потери основного дохода (20%) и на покупку недвижимости (14%).

На пенсию копят только 11% респондентов. При этом на вопрос, когда необходимо начинать копить на пенсию, 82% респондентов ответили: чем раньше, тем лучше. Из тех, кто не делает сбережений, большая часть – 72% – не копят из-за того, что им хватает средств только на ежемесячные расходы, и только 14% респондентов — из-за недоверия к банковской системе.

В случае утраты источника дохода накопленных средств хватит на полгода почти каждому третьему опрошенному, на год – 15%, и на несколько лет – 12%. Самыми "запасливыми" оказались респонденты в возрасте 31-40 лет. При этом 19% опрошенных ежемесячно откладывают по 10% от своей зарплаты, а 8% могут позволить себе откладывать 30% и больше.

Большинство респондентов (42%) предпочитают хранить деньги на банковском депозите, четверть имеют ценные бумаги, 23% покупают иностранную валюту, 14% инвестируют в недвижимость.

Накопления имеют 73% пар, а вот среди одиноких женщин откладывает деньги только чуть больше половины (51%), в то время как среди одиноких мужчин – 62%. Автоэксперт предупредил, чем опасна заправка некачественным бензином

Основные мотивы ведения семейного бюджета: отсечь спонтанные расходы, отказаться от ненужных покупок (10% опрошенных); создать финансовый резерв на время семейного кризиса (11%); установить долгосрочные цели — 5%; для всего перечисленного — 74%. Среди семейных респондентов 55% имеют общий семейный бюджет, 31% семей – и общий, и личный бюджеты, и только 14% семей — строго раздельные бюджеты супругов.

Судя по ответам, в большинстве российских семей царит финансовое равноправие: 64% респондентов согласовывают крупные траты друг с другом, оставляя мелкие расходы на усмотрение каждого, и только в 14% семей бюджетом распоряжается один из членов семьи единолично: 8,5% замужних женщин и 10% женатых мужчин сказали, что финансовые решения в семье принимают они.