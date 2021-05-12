МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Группа "Регион"-"Россиум" приобрела еще один негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Большой". Его планируют объединить с другими фондами группы. Консолидированные активы могут составить более 900 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Как сообщает это издание, сделку в конце апреля закрыла инвестиционная компания "Ленинградское адажио" Сергея Сударикова, которая входит в группу "Регион"-"Россиум". Адвокат рассказал, кто может получать две пенсии одновременно

В самом фонде подтвердили факт своей продажи. НПФ "Большой" войдет в число фондов, объединяемых на базе НПФ "Эволюция". Процесс могут завершить уже в 2021 году. На его покупку также претендовали Промсвязьбанк и Россельхозбанк, интерес проявлял и ВТБ.

В последнее время группа "Регион"-"Россиум" стала самым активным консолидатором пенсионной отрасли. По информации издания, в результате объединения ряда НПФ в России уже в текущем году может появиться крупнейший пенсионный фонд. Его активы будут превышать 900 миллиардов рублей. В следующую фазу объединения могут войти фонды "Телеком-союз" (22,7 миллиарда рублей) и "Федерация" (6,5 миллиарда рублей).

Сейчас крупнейшими по объему активов на рынке являются НПФ Сбербанка (748 миллиардов рублей), "Газфонд Пенсионные накопления" (615 миллиардов рублей) и "Открытие" (612 миллиардов рублей).

Что же касается НПФ "Большой", то он занимал восьмое место по пенсионным накоплениям (49,4 миллиарда рублей) на конец первого квартала 2021 года. По негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) он находится на 20-м месте (6,8 миллиарда рублей). Число клиентов по ОПС составляет 446,3 тысячи человек, по НПО — 92,1 тысячи.