МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Многодетные семьи в России могут рассчитывать на разнообразную помощь со стороны государства и властей. Это, как пишет "Парламентская газета" к Международному дню семей (отмечается 15 мая), бывает и на федеральном, и на региональном уровнях.
Около 20% детей в России рождается в многодетных семьях. "По данным Росстата, с 2010 года количество таких семей увеличилось на 25% и составило 1 миллион 566 тысяч. Одна из главных задач государства, отмечают законодатели, — переломить тенденцию, когда доходы семьи снижаются с каждым новым родившимся ребенком", — отмечает издание.
Часть льгот российские семьи уже получают, часть появятся у них в ближайшее время.
Почти 30 лет назад указом президента "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" был установлен минимальный перечень соответствующих льгот. Определение категории "многодетная семья" было передано в регионы.
Сегодня во всех субъектах РФ введены единые критерии по количеству детей для признания семьи многодетной. С 2018 года от Владивостока и до Калининграда многодетной считается семья, где растут три и более несовершеннолетних ребенка.
"При этом сохранились разные требования к возрасту детей. Так, в Москве семья считается многодетной, пока младшему не исполнится 16 лет или 18, если он еще учится в школе, а в других регионах — пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он обучается в вузе на очной форме", — поясняет газета.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Для многодетных семей есть несколько льгот и пособий, которые действуют на всей территории Российской Федерации, вне зависимости от региона проживания. Это:
- Материнский капитал
- пособие по беременности и родам
- Единовременное пособие при рождении ребенка
- налоговые льготы
- дополнительный налоговый вычет на жилье
- "шесть соток"
- льгота на оплату ЖКХ
- бесплатный проезд на общественном транспорте
- отмена транспортного налога
- завтраки и обеды в школе — бесплатно
- компенсация на покупку лекарств
- бесплатная школьная форма
- свободный вход в музеи
- субсидии на подсобное хозяйство
- социальное жилье в найм
- льготная ипотека
ЧЕГО ЖДАТЬ
В ближайшее время в стране список преференций для многодетных семей пополнится. В частности, будут введены новые выплаты, предложенные Президентом страны Владимиром Путиным в последнем Послании Федеральному Собранию.
Это:
- единовременная выплата на школьников для подготовки детей к новому учебному году в размере 10 000 рублей,
- пособие для семей, где детей воспитывает один родитель,
- господдержка нуждающимся беременным женщинам при ранней постановке на учет в консультации,
- 100-процентная оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет,
- кешбэк за путевки в детские лагеря и частичная компенсация за туристические поездки ученикам, проявившим себя на олимпиадах и творческих конкурсах.
https://1prime.ru/pensions/20210515/833668951.html