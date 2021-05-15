МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Многодетные семьи в России могут рассчитывать на разнообразную помощь со стороны государства и властей. Это, как пишет "Парламентская газета" к Международному дню семей (отмечается 15 мая), бывает и на федеральном, и на региональном уровнях. В России возник дефицит древесины для строительства домов

Около 20% детей в России рождается в многодетных семьях. "По данным Росстата, с 2010 года количество таких семей увеличилось на 25% и составило 1 миллион 566 тысяч. Одна из главных задач государства, отмечают законодатели, — переломить тенденцию, когда доходы семьи снижаются с каждым новым родившимся ребенком", — отмечает издание.

Часть льгот российские семьи уже получают, часть появятся у них в ближайшее время.

Почти 30 лет назад указом президента "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" был установлен минимальный перечень соответствующих льгот. Определение категории "многодетная семья" было передано в регионы.

Сегодня во всех субъектах РФ введены единые критерии по количеству детей для признания семьи многодетной. С 2018 года от Владивостока и до Калининграда многодетной считается семья, где растут три и более несовершеннолетних ребенка.

"При этом сохранились разные требования к возрасту детей. Так, в Москве семья считается многодетной, пока младшему не исполнится 16 лет или 18, если он еще учится в школе, а в других регионах — пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он обучается в вузе на очной форме", — поясняет газета.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Для многодетных семей есть несколько льгот и пособий, которые действуют на всей территории Российской Федерации, вне зависимости от региона проживания. Это:

Материнский капитал



пособие по беременности и родам

Единовременное пособие при рождении ребенка

налоговые льготы



дополнительный налоговый вычет на жилье



"шесть соток"

льгота на оплату ЖКХ

бесплатный проезд на общественном транспорте

отмена транспортного налога



завтраки и обеды в школе — бесплатно



компенсация на покупку лекарств

бесплатная школьная форма

свободный вход в музеи

субсидии на подсобное хозяйство



социальное жилье в найм

льготная ипотека

ЧЕГО ЖДАТЬ

В ближайшее время в стране список преференций для многодетных семей пополнится. В частности, будут введены новые выплаты, предложенные Президентом страны Владимиром Путиным в последнем Послании Федеральному Собранию.

Это: