МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России направил 3 миллиарда рублей на софинансирование добровольных пенсионных взносов россиян, сообщила пресс-служба фонда.

"Три миллиарда рублей направил Пенсионный фонд на лицевые счета россиян, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в прошлом году. Средства выделены в качестве ответного взноса государства по условиям программы софинансирования пенсионных накоплений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ее участники могут перечислять от 2 тысяч до 12 тысяч рублей в год на формирование пенсии и получать аналогичную сумму от государства. Всего за прошлый год граждане перевели 3,4 миллиарда рублей добровольных взносов и с учетом поступивших государственных средств сформировали 6,4 миллиарда рублей.

Перечисленная сумма софинансирования отличается от суммы взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе были меньше 2 тысяч или больше 12 тысяч рублей в год, в то время как увеличению подлежат только взносы в указанных пределах, уточнили в ПФР. Страховщики назвали самые популярные схемы мошенничества

В дополнение к средствам граждан и государства также поступили взносы работодателей, сделавших отчисления за своих сотрудников – участников программы. Всего работодатели перечислили на пенсии работников 57,6 миллиона рублей.

С учетом новых поступлений общий объем добровольных взносов по программе за все время достиг 68,6 миллиарда рублей, объем государственного софинансирования взносов составил 66,3 миллиарда рублей. Еще чуть больше миллиарда рублей перечислили работодатели. Таким образом, к настоящему моменту участники сформировали около 136 миллиарда рублей на своих счетах.