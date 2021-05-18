МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В России пенсии по инвалидности вместе с рядом других видов пенсий, а также социальные надбавки, начнут назначать в беззаявительном порядке. Соответствующий законопроект был принято Госдумой, пишет "Российская газета". Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил миллионы против Tesla

В частности, закон избавит граждан с ограниченными возможностями от необходимости ходить по инстанциям, пояснил один из авторов проекта Андрей Турчак.

Он отметил, что Пенсионный фонд России (ПФР) сам запросит всю нужную информацию из соответствующих реестров и оформит пенсию.

В настоящее время в России граждане сначала получают инвалидность, а потом должны писать заявление в ПФР.

Итак, в нижней палате парламента уточнили, что автоматически будут назначаться следующие виды пенсий:

досрочная,

назначаемая по предложению органов службы занятости,

страховая и социальная пенсии по инвалидности

страховые пенсии по старости гражданам, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по потере кормильца.

Кроме того, вводится своего рода презумпция согласия на увеличение пенсии. Граждане будут избавлены от обязанности лично подписывать такое согласие, сообщил Андрей Турчак. То есть власти по умолчанию будут считать, что пенсионеров не против повышения размера своих доходов.

В беззаявительном порядке предполагают назначать и региональные социальные надбавки.