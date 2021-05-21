МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. С 1 июня 2021 года пенсия для тех граждан, которые живут в северных регионах, может вновь устанавливаться по заявлению. Об этом сообщают АиФ со ссылкой на ПФР России. Адвокат рассказал, кто может получать две пенсии одновременно

Ранее ПФР ввел упрощенный порядок назначения и выплаты различных видов пенсий в связи с пандемией. Его продлили до 1 июня, об этом фонд сообщил 13 мая.

Отмечается, что речь идет о повышении фиксированной выплаты к пенсии гражданам за проживание на территории Крайнего Севера. Размер выплаты зависит от района проживания: для каждого из них правительство РФ устанавливает свой повышающий коэффициент (от 1,2 до 2).

При подаче заявления о назначении пенсии северяне должны подтвердить факт проживания в таком регионе. Для этого необходимо предоставить документы о регистрации, например паспорт.

О том, будет ли продлен упрощенный порядок еще раз, сведений пока не имеется. В том случае, если после 1 июня упрощенный порядок продления повышенной пенсии северянам больше не продлят, необходимо будет лично подать заявление в территориальный орган ПФР или в многофункциональный центр (МФЦ) по месту фактического проживания.

Это заявление должно подтверждать фактическое место жительства. Его нужно предоставлять раз в год, чтобы продолжать получать пенсию (то есть до истечения 12 месяцев с момента подачи заявления о назначении пенсии либо предоставления предыдущего такого же заявления).

До 1 июня сведения о месте жительства северян продолжат самостоятельно уточнять специалисты фонда. Они будут получать данные в ходе межведомственного взаимодействия с МВД, от работодателей пенсионера либо по телефону при общении с самим получателем пенсии.

ПФР пока не дал официальное подтверждение этой информации.