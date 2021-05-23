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2021
https://1prime.ru/pensions/20210523/833733163.html
ПФР изменил срок перехода на карту "Мир" для получения пенсий
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Российские пенсионеры начнут получать пенсионные выплаты от государства на карты национальной платежной системы "Мир" с 1 июля текущего 2021 года. Об этом пишет "URA.ru" со... ПРАЙМ, 23.05.2021
россия, пфр, пенсии, пенсии, новости, экономика, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российские пенсионеры начнут получать пенсионные выплаты от государства на карты национальной платежной системы "Мир" с 1 июля текущего 2021 года. Об этом пишет "URA.ru" со ссылкой на ПФР.
"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Центробанк принял решение продлить срок перехода до 1 июля. Таким образом, в течение мая и июня банки будут продолжать перечислять пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты любых платежных систем", — рассказали в фонде.
По данным издания, россиянам при переходе на карты "Мир" не требуется информировать пенсионный фонд о смене лицевого счета в банке.
Напомним, что это нововведение должно было вступить в силу еще в прошлом 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его отложили.