МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российские пенсионеры начнут получать пенсионные выплаты от государства на карты национальной платежной системы "Мир" с 1 июля текущего 2021 года. Об этом пишет "URA.ru" со ссылкой на ПФР. Эксперт рассказал, какие криптовалюты покупать во время коррекции

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Центробанк принял решение продлить срок перехода до 1 июля. Таким образом, в течение мая и июня банки будут продолжать перечислять пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты любых платежных систем", — рассказали в фонде.

По данным издания, россиянам при переходе на карты "Мир" не требуется информировать пенсионный фонд о смене лицевого счета в банке.

Напомним, что это нововведение должно было вступить в силу еще в прошлом 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его отложили.