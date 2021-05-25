2021-05-25T11:47:37+03:00
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2021-05-25T11:47:37+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210525/833746184.html
ПФР напомнил о праве предпенсионеров на досрочную пенсию
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россияне, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше положенного срока. Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), такое право... ПРАЙМ, 25.05.2021
россия, пфр, пенсии, пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россияне, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше положенного срока.
Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), такое право возникает, если гражданин потерял работу в связи с увольнением по сокращению штатов либо из-за ликвидации предприятия.
"Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению органов службы занятости населения. Помимо этого, страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году — 21", — отметили в фонде.
В такой ситуации досрочная пенсия выплачивается до момента наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
После этого россиянину нужно вновь обратиться в Фонд с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. Это советуют сделать заранее.
Помимо этого, предпенсионер, получивший досрочную пенсию, должен извещать ПФР об изменении жизненных обстоятельств, как то:
- числе иждивенцев,
- трудоустройстве,
- переезде в другую страну.