МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россияне, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше положенного срока. Разработаны правила назначения новых пособий детям и беременным с 1 июля

Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), такое право возникает, если гражданин потерял работу в связи с увольнением по сокращению штатов либо из-за ликвидации предприятия.

"Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению органов службы занятости населения. Помимо этого, страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году — 21", — отметили в фонде.

В такой ситуации досрочная пенсия выплачивается до момента наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

После этого россиянину нужно вновь обратиться в Фонд с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. Это советуют сделать заранее.

Помимо этого, предпенсионер, получивший досрочную пенсию, должен извещать ПФР об изменении жизненных обстоятельств, как то: