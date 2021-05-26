МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года.

Новые правила предусматривают, в частности, что пенсии будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Изменения затронут следующих видов пенсий:

досрочные;



назначаемые по предложению органов службы занятости;



страховые и социальные пенсии по инвалидности;



страховые пенсии по старости гражданам, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по потере кормильца.

Аналогичная норма будет введена в отношении всех страховых пенсий в ситуации, когда эти выплаты пересматриваются в сторону увеличения.

Решение о назначении выплаты органами власти будет приниматься в течение пяти рабочих дней.

Помимо этого Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан информировать застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Отдельно в законе прописано, что получатели повышенной пенсии по старости за работу в течение 30 календарных лет в сельском хозяйстве сохранят надбавку в случае переезда в город.