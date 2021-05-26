Путин утвердил упрощенный порядок назначения пенсий по инвалидности
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности.
Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года.
Новые правила предусматривают, в частности, что пенсии будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
Изменения затронут следующих видов пенсий:
- досрочные;
- назначаемые по предложению органов службы занятости;
- страховые и социальные пенсии по инвалидности;
- страховые пенсии по старости гражданам, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по потере кормильца.
Аналогичная норма будет введена в отношении всех страховых пенсий в ситуации, когда эти выплаты пересматриваются в сторону увеличения.
Решение о назначении выплаты органами власти будет приниматься в течение пяти рабочих дней.
Помимо этого Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан информировать застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.
Отдельно в законе прописано, что получатели повышенной пенсии по старости за работу в течение 30 календарных лет в сельском хозяйстве сохранят надбавку в случае переезда в город.
https://1prime.ru/pensions/20210526/833761291.html