МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. К единому дню голосования, который состоится 19 сентября этого года, работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии в большую сторону. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на комментарий доктора экономических наук Игоря Николаева. Что изменится в жизни россиян с 1 июня: штрафы, цены на продукты и пенсии

"Вариант такого "подарка" к выборам вполне возможен. Но индексацию выплатят или не в полном объеме, или не всем категориям трудящихся пенсионеров. Есть совсем уж малозатратный вариант: принять право на индексацию, но не в этом году и не в следующем, а, скажем, пару-тройку лет спустя", — отмечает специалист.

Николаев добавил, что при этом к выборам деньги на индексацию, скорее всего, найдутся. Однако не стоит рассчитывать, что абсолютно всем работающим пенсионерам восстановят недополученную индексацию за 5 лет в полном объеме.