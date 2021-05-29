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Экономист раскрыл, кому могут повысить пенсии этой осенью
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К единому дню голосования, который состоится 19 сентября этого года, работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии в большую сторону. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на... ПРАЙМ, 29.05.2021
пенсии, пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. К единому дню голосования, который состоится 19 сентября этого года, работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии в большую сторону. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на комментарий доктора экономических наук Игоря Николаева.
"Вариант такого "подарка" к выборам вполне возможен. Но индексацию выплатят или не в полном объеме, или не всем категориям трудящихся пенсионеров. Есть совсем уж малозатратный вариант: принять право на индексацию, но не в этом году и не в следующем, а, скажем, пару-тройку лет спустя", — отмечает специалист.
Николаев добавил, что при этом к выборам деньги на индексацию, скорее всего, найдутся. Однако не стоит рассчитывать, что абсолютно всем работающим пенсионерам восстановят недополученную индексацию за 5 лет в полном объеме.