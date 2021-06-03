МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Депутат нижней палаты российского парламента Виталий Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью, необходимо ввести ряд ограничений. В том числе — лишить их пенсии. Эксперты рассказали, куда стоит перепрятать деньги из-под матраса

"Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии", — заявил Милонов.

Депутат Госдумы считает, что помимо этого в России надо на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

"Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации", — считает парламентарий.

Он также призвал лишить коллекторов "права называть себя гражданином" страны.