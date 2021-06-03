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2021
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Депутат Госдумы предложил лишить пенсии одну из категорий россиян
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Депутат нижней палаты российского парламента Виталий Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью, необходимо... ПРАЙМ, 03.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Депутат нижней палаты российского парламента Виталий Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью, необходимо ввести ряд ограничений. В том числе — лишить их пенсии.
"Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии", — заявил Милонов.
Депутат Госдумы считает, что помимо этого в России надо на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.
"Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации", — считает парламентарий.
Он также призвал лишить коллекторов "права называть себя гражданином" страны.